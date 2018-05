Erster Preis bei Jugend musiziert

Der 14-jährige Adrian Müller aus Jungnau hat beim diesjährigen Regionalwettbewerb „Jugend musiziert“ im Fach Orgel einen 1. Preis mit 21 von 25 möglichen Punkten errungen. Da in der Region Bodensee keine weiteren Anmeldungen für das Instrument Orgel eingegangen waren, fand der Wettbewerb in der Sindelfinger Martinskirche statt.

In seiner Altersgruppe IV (Jahrgänge 2002 und 2003) waren drei weitere Organisten zum Wettbewerb angetreten. Alle mussten ein Programm von mindestens 15 bis 20 Minuten mit Werken aus mindestens zwei Stilepochen absolvieren und erhielten für ihre Darbietung einen ersten Preis, zum Teil mit Weiterleitung zum Landeswettbewerb. Adrian Müller hat seit 2 Jahren Orgelunterricht im Rahmen des kirchenmusikalischen Unterrichts der Erzdiözese Freiburg bei Kantorin Dina Trost. Sein nächstes Ziel ist der C-Kurs, der in diesem Jahr am 1. Dezember beginnt.

Alle, die sich für diese Ausbildung interessieren, können sich gerne bei Bezirkskantor Bruno Hamm (Telefon 07571/52367) sowie Kantorin Dina Trost (Telefon 07571/63422) informieren.