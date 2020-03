Erster Corona-Toter im Kreis Sigmaringen

Ein über 80-jähriger Mann, der am Coronavirus erkrankt war, ist am Montag im Sigmaringer Krankenhaus gestorben. Das teilt das Landratsamt in einer Pressemitteilung mit.

Der Mann litt an einer schweren Lungenentzündung und war kurz zuvor ins Krankenhaus gebracht worden.

Seit Dienstag gibt es 37 bestätige Infektionen mit dem Coronavirus im Kreis.