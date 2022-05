Erster Auftritt der Stadtkapelle nach Corona-Pause

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Das Fidelisfest am 1. Mai wird für die Stadtkapelle Sigmaringen und deren Musizierenden in Erinnerung bleiben. Es ist der erste Auftritt des gesamten Orchesters nach der Corona-Zwangspause und für viele Mitglieder die Gelegenheit, sich erstmalig mit Instrument und Uniform präsentieren zu dürfen. Doch auch für langjährige Mitglieder liegt ein besonderer Tag zurück, an dem endlich wieder vor Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens, Freunden, Musikkameraden oder neuen Zuhörern gespielt werden konnte. Unter der Leitung von Susanne Seßler begleiteten die Musizierenden die Prozession durch die Sigmaringer Innenstadt und gestalteten beim Begegnungsfest den musikalischen Auftakt. Die Stadtkapelle ist vor allem auch dankbar für das positive Feedback.

Wollen auch Sie die Kapelle wieder hören? Dann werden Sie herzlich am 15. Mai um 18 Uhr auf dem Sigmaringer Rathausplatz zum Start der traditionellen Konzertreihe eingeladen.