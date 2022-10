Erst Sachbeschädigung, dann Diebstahl: Mann bricht in mehrere Autos ein

Das Polizeirevier Sigmaringen ermittelt gegen einen 36 Jahre alter Mann, der am Sonntag um kurz vor 5 Uhr in mehrere in der Landesbahnstraße geparkte Fahrzeuge eingebrochen sein soll. Das teilt die Polizei mit.

Sechs Autos sind beschädigt

Ein Zeuge hatte einen Mann gemeldet, der wohl auf einem dortigen Parkplatz gegen Autos trete. Es sehe so aus, als wolle er in das Fahrzeuginnere gelangen. Eine Polizeistreife stellte den 36-Jährigen und entdeckte, dass sechs geparkte Wagen beschädigt wurden. An drei Autos wurde die Scheibe eingeschlagen und das Fahrzeuginnere durchwühlt. Ob auch Wertgegenstände gestohlen wurden, ist noch Gegenstand der Ermittlungen.

Verdächtiger endet in Fachklinik

Während der Kontrolle durch die Polizei zeigte sich der 36-Jährige äußerst aggressiv und unkooperativ. Der Mann wurde vorläufig festgenommen und in Folge seines Ausnahmezustands in eine Fachklinik gebracht.