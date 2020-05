Erst orientieren, dann entscheiden

Studieren ja, aber was? Ein neues Angebot der Hochschule Albstadt-Sigmaringen hilft noch unentschlossenen Studieninteressierten, den richtigen Weg zu wählen. Ab dem kommenden Wintersemester können sie im Zuge eines Orientierungssemesters Lehrveranstaltungen aus unterschiedlichen Studiengängen und Fakultäten besuchen und so herausfinden, welches Studium am besten zu ihnen passt. Dabei können sie bereits Studienleistungen erbringen, die ihnen bei einem anschließenden Bachelorstudium angerechnet werden können.

Insgesamt gab es im Wintersemester 2019/2020 an deutschen Hochschulen 18 423 Bachelor- oder Masterstudiengänge. „Da ist es für Studienanfänger schon eine enorme Herausforderung, aus dieser Fülle das Richtige für sich zu finden“, sagt Dr. Ingeborg Mühldorfer, Rektorin der Hochschule. Deshalb sei es wichtig, gerade zu Beginn eines Studiums Orientierung zu bieten und zu zeigen, dass in Albstadt und Sigmaringen „Lehre auf höchstem Niveau“ angeboten werde, so Mühldorfer.

Das „Hineinschnuppern“ in verschiedene Lehrveranstaltungen könne Studienanfängern dabei nicht nur Sicherheit bei der Wahl des Studiengangs geben, sondern sie auch dazu ermuntern, in der Region zu bleiben. „Es lohnt sich, hier zu studieren, und nicht für einen vielleicht ganz ähnlichen Studiengang weit weg zu ziehen – genau das wollen wir zeigen“, sagt Mühldorfer. „Wir bieten unseren Studierenden mit unseren engen Kooperationen mit der regionalen Industrie und dem damit verbundenen praxisorientierten Studium ein gutes Umfeld, um während ihres Studiums Einblicke in mögliche Berufsfelder zu erhalten und gute Berufseinstiegsmöglichkeiten zu haben.“

Die Studienanfänger suchen sich während ihres Orientierungssemesters an den vier Fakultäten Informatik, Engineering, Life Sciences sowie Business Science and Management die Module aus, die sie interessieren. Grundlagenveranstaltungen wie Mathematik, Physik oder Einführung in die Betriebswirtschaftslehre stehen dabei ebenso zur Auswahl wie spezifische Angebote – beispielsweise Arzneiformenlehre, Projektmanagement, Food Technology oder IT-Security.

Einen festen Stundenplan gibt es nicht: Ob die Erstsemester Lehrveranstaltungen an einer oder an mehreren Fakultäten belegen, bleibt ihnen überlassen. Darüber hinaus stellt die Hochschule nach Themenbereichen sortierte Musterstundenpläne zur Verfügung, die als Inspiration dienen können. Zusätzlich gibt es ein Orientierungsmodul, in dem die Studierenden sämtliche Fakultäten und Studiengänge kennenlernen sowie wichtige Informationen über die späteren Berufs- und Zukunftsperspektiven erhalten.

Bewerbungen für das Orientierungssemester im kommenden Wintersemester sind ab sofort bis zum Semesterbeginn möglich. „Wir freuen uns sehr darüber, gerade für unentschlossene Studieninteressierte jetzt ein neues passendes Angebot zu haben“, sagt Prof. Dr. Clemens Möller, Prorektor Lehre. „Sie können in verschiedene Studiengänge hineinschnuppern und dabei Mitstudenten und auch spätere Berufsfelder kennenlernen.“