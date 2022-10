Erschöft, kraftlos, müde: Wenn selbst Schlafen nicht mehr hilft

Selbst schlafen hilft nicht mehr: Das berichten Menschen, die von der sogenannten tumorassoziierten Fatigue während oder nach einer Krebserkrankung betroffen sind. Was es damit auf sich hat, und welche Möglichkeiten der Vorbeugung bzw. der Linderung es gibt, darüber spricht Dr. med. Erhard Schneider, Arzt für Psychosomatische Medizin und Psychotherapie mit eigener Praxis in Wangen in den Räumen der Krebsberatungsstelle Sigmaringen. Termin ist Dienstag, 8. November, um 10 Uhr. Es gibt Raum für Fragen und Gespräche mit dem Referenten. Anmeldung unter Telefon 07571 / 729 64 50 oder per Mail unter info@krebsberatung-sigmaringen.de.