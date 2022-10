Eröffnung des neuen Burgerladens in Sigmaringen nochmal verschoben

Eigentlich sollte der neue Burgerladen in der Antonstraße in Sigmaringen schon im November des vergangenen Jahres fertig werden, dann wurde die Eröffnung auf den Sommer verschoben. Wegen Materialmangels hatten sich die Bauarbeiten allerdings weiter verzögert. Nun sei das neue Ziel, bis Ende des Jahres mit den Bauarbeiten fertig zu werden, sagt Sascha Agic im Gespräch mit der Schwäbischen Zeitung. „Wir sind in der finalen Bauphase“, erklärt der eine von zwei zukünftigen Inhabern des Burger-Restaurants mit dem Namen „Quh“.

Gemeinsam mit seinem Geschäftspartner Tobias Flohr eröffnen sie das Lokal in dem früheren Osiander-Gebäude. Holzplatten, die lange Zeit die Fenster verdeckt haben, sind inzwischen verschwunden, ein Anbau wurde gemauert und nun solle laut Agic die Fassade gestrichen werden. Öffnen wird das Restaurant, in dem es vor allem Burger, Fritten und Streetfood geben soll, voraussichtlich Anfang Januar 2023.