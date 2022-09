Erntedank Spendenkörbchen Aktion der Caritas

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

In der Seelsorgeeinheit Sigmaringen ist es schon zu einer guten Tradition geworden, dass wir Christen am Erntedankfest nicht nur Gott für die erhaltenen Gaben danken, sondern auch zum Anlass nehmen, diese Gaben mit Menschen zu teilen, denen es schlichtweg an Grundnahrungsmitteln fehlt. Ein Erntedankkörbchen, gefüllt mit wohlschmeckenden Gaben, ist jedes Jahr aufs Neue ein wahres Geschenk für diese Menschen.

So werden auch dieses Jahr zum gefeierten Erntedanksonntag wieder alle eingeladen sein, für den Erntedankaltar ein Körbchen mit haltbarem Obst und Gemüse, aber auch unverderblichen Grundnahrungs- und Genussmitteln (Kaffee oder Schokolade) mit dem Vermerk „Zum Weitergeben“ zu richten. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vom Caritasverband geben diese dann sehr gerne an bedürftige Menschen aus den Pfarrgemeinden weiter.

Wann die Erntedankfeiern in den einzelnen Pfarrgemeinden stattfinden entnehmen Sie bitte den kirchlichen Nachrichten. Ein herzliches Vergelt’s Gott bereits an dieser Stelle für alle Spenden von unserem Caritasverband Sigmaringen.