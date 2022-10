Ernährung der Zukunft im Fokus

Das zweite Forum Nachhaltigkeit, das die evangelische Kirchengemeinde Sigmaringen und die Hochschule Albstadt-Sigmaringen am Mittwoch, 19. Oktober, gemeinsam ausrichten, widmet sich der Ernährung der Zukunft.

Der Krieg in der Ukraine und die extreme Dürre im vergangenen Sommer zeigten mehr denn je, wie anfällig die weltweite Lebensmittelsicherheit ist, schreiben die Organisatoren in einer Ankündigung. „Plötzlich sind auch wir Menschen auf der Nordhalbkugel von Nahrungsmittelknappheit bedroht“, sagt der evangelische Pfarrer Matthias Ströhle. „Die Klimakrise wird dieses Problem in den nächsten Jahren noch verschärfen.“ Im zweiten Forum Nachhaltigkeit solle es deshalb darum gehen, wie die Menschen auf der ganzen Welt in Zukunft Zugang zu gesunder und ausreichender Nahrung bekommen, ohne dass deren Produktion die Ressourcen des Planeten ausbeutet.

Das Forum findet am Mittwoch, 19. Oktober, um 19.30 Uhr in der evangelischen Kreuzkirche an der Binger Straße in Sigmaringen statt. Die Veranstaltung richtet sich an eine breite Öffentlichkeit, alle Interessierten sind eingeladen. Im Anschluss an das Forum besteht die Möglichkeit, sich an Ständen verschiedener örtlicher Umweltinitiativen zu informieren.

Das dritte Forum Nachhaltigkeit zum Thema Textilien ist für den 10. Mai 2023 geplant, teilen die Veranstalter mit.