Ermittler suchen weiter nach Brandursache

Zehn Tage nach dem Brand eines Einfamilienhauses an der Langenenslinger Straße sucht die Polizei weiter nach der Ursache. Laut einer Sprecherin haben zwei Sachverständige den Brandort am vergangenen Freitag untersucht. Die Untersuchungen müssen nun ausgewertet werden. Mit Ergebnissen ist frühestens Ende der Woche zu rechnen, so die Sprecherin. Bei dem Brand in dem unbewohnten Haus war der Dachstuhl ausgebrannt und Schaden in Höhe von 200 000 Euro entstanden.