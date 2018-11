Ermittler schnappen zehn Drogendealer

Die Kriminalpolizei hat zehn Drogendealer aus dem Verkehr gezogen. Acht von ihnen sitzen im Haft, teilen Polizei und Staatsanwaltschaft am Freitag mit. „Der Prinzengarten spielte als Tatort eine zentrale Rolle“, sagte Staatsanwalt Markus Engel auf Anfrage der „Schwäbischen Zeitung“. Bei acht von zehn Verdächtigen handelt es sich um Flüchtlinge, zwei sind deutsche Staatsbürger.

Die mutmaßlichen Drogenhändler seien in Sigmaringen sowie im Zollernalbkreis festgenommen worden. Zudem zogen die Behörden nahezu ein Kilogramm unterschiedlicher Drogen aus dem Verkehr. Laut Polizeihauptkommissar Markus Sauter agierten die Tatverdächtigen nicht vernetzt: „Es gab unter Umständen Berührungspunkte.“ Staatsanwalt Engel bestätigt diese Aussage: „Es gibt keine Anhaltspunkte, dass die Verdächtigen als Bande miteinander verbunden waren.“ Der Park am Sigmaringer Bahnhof ist schon seit Längerem als Umschlagplatz für Drogen bekannt. Ausgangspunkt der Ermittlungen waren Vorfälle im Prinzengarten in Sigmaringen, aber auch an anderen Orten seien Drogen verkauft worden, so die Ermittlungsbehörden. Wie die Dealer den Ermittlern ins Netz gegangen sind, wollte die Polizei nicht verraten.

Zehn Polizisten befassen sich mit dem Fall

Nachdem sich im Sommer der Verdacht gegen gambische Flüchtlinge erhärtete, im Prinzengarten und der näheren Umgebung mit Cannabis zu handeln, wurde vom Polizeipräsidium Konstanz eine Ermittlungsgruppe bei der Kriminalpolizeidirektion Friedrichshafen eingerichtet, die sich eigens mit diesem aufwändigen Verfahren beschäftigte. Wie die Polizei konkret vorging, will und darf Sauter nicht verraten. Es sei in den Folgewochen gelungen, fünf gambische Asylbewerber im Alter von 20 bis 28 Jahren, einen 25-jährigen Deutschen sowie einen 29-jährigen Nigerianer zu ermitteln, die eine zentrale Rolle beim illegalen Handel mit Drogen gespielt hätten. Die Wohnorte der Verdächtigen, die sich wohl über den Kreis Sigmaringen und den Zollernalbkreis erstreckten, konnte die Polizei nicht mitteilen. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft ergingen durch das Amtsgericht Haftbefehle gegen sechs der Beschuldigten und Beschlüsse zur Durchsuchung ihrer Wohnungen, die in den vergangenen beiden Wochen vollzogen wurden. Auch in der Landeserstaufnahmestelle (LEA) habe es Durchsuchungen gegeben, ob und wenn ja wie viele der Tatverdächtigen in der LEA wohnten, dazu gibt es keine Infos.

Bei ihren Ermittlungen stießen die Drogenfahnder auch auf einen 31-jährigen Deutschen aus dem Landkreis Sigmaringen, der zusammen mit einem 23-jährigen vietnamesischen Staatsangehörigen im Zollernalbkreis bei einer geplanten Übergabe von einem Kilogramm Amphetamin und 100 Ecstasy-Pillen festgenommen werden konnte. Auch die beiden befinden sich zwischenzeitlich in Untersuchungshaft. Mit in den Fokus der Staatsanwaltschaft sei auch ein 30-jähriger Inder geraten, gegen den das Sigmaringer Polizeirevier ermittelte und dem vorgeworfen wird, in mehreren Fällen Drogen an Minderjährige abgegeben zu haben.

„Wir gehen davon aus, dass uns ein wichtiger Schlag gegen die Drogenszene im Landkreis Sigmaringen gelungen ist“, sagt Staatsanwalt Markus Engel. Ob und wie andere Dealer die freigewordenen Plätze in der Szene einnehmen würden, das müsse jetzt beobachtet werden.