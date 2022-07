Erfolgreicher Sigmaringer Tischtennisveteran

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Nach zweijähriger zwangsbedingter Coronapause versammelten sich die europäischen Tischtennissenioren in Rimini, um ihre derzeit Besten an fünf Spieltagen zu ermitteln. Angetreten waren insgesamt 2822 Damen und Herren aus 42 Ländern. Diesem Wettbewerb stellte sich auch der Sigmaringer Veteran Rudi Fritzinger. Die Mühen für die weite Reise nach Rimini in die riesigen Messehallen, ausgestattet mit 180 TT-Tischen, hatte sich jedoch für ihn gelohnt. Bei der Siegerehrung konnte er Bronzemedaillen sowohl im Einzel als auch auch im Doppel entgegennehmen.

Für die Teilnahme an der Europameisterschaft (www.evc2022.it) war ein Mindestalter von 40 Jahren erforderlich. Die große Anzahl der Teilnehmenden wurde in zehn Altersklassen (AK) aufgeteilt, mit jeweils fünf Geburtsjahrgängen, wobei Fritzinger in der AK 85 mit weiteren 43 Konkurrenten angetreten ist.

Das Turnier begann mit Gruppenspielen mit jeweils vier Spielern (jeder gegen jeden), wobei die beiden Ersten sich für die Haupt- und folgende KO-Runde qualifizierten.

Im Einzel wurde Fritzinger bei seinen Gruppenspielen Zweiter mit Siegen über den Badener Horst Schulz, den Franzosen Claude Decret, bei einer Niederlage gegen Oldrich Mikula (CZE). In der KO-Runde folgten dann Erfolge gegen den Tailfinger Horst Schimke, dem Belgier Jozef Janssen und überraschend auch gegen den Luxemburger Favoriten Valentin Langehegermann. Im Halbfinale war jedoch seine Erfolgsserie durch die Niederlage gegen Horst Hedrich (Salzgitter) beendet.

Das Doppel Fritzinger/Langehegermann sicherte sich den Gruppensieg mit drei Erfolgen über Thiele/Wolter (GER), Dekret/Yahiel (FRA) und Janssens/Bizeul (BEL/FRA). Auch waren anschließend die Schweden Persson/Living kein Hindernis zum Einzug in das Halbfinale, in dem sie dann aber von den Deutschen Krüger/Hedrich für die Endspielteilnahme gestoppt wurden.

Mit diesen beiden dritten Plätzen konnte Fritzinger seinen Erfolg von 2014 wiederholen, wo er bei der Weltmeisterschaft in Auckland/Neuseeland ebenfalls zwei Bronzemedaillen errang. Neues Ziel und Herausforderung ist nun im kommenden Januar die Weltmeisterschaft in Maskat im Emirat Oman.