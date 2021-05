Er war als Hüttenwart bekannt

Als Hüttenwart der Fürstenhöhe, als Mitglied der Bergwacht und des Deutschen Alpenvereins (DAV) war Erich Buck vielen älteren Sigmaringern bekannt; nun ist er im Alter von 91 Jahren gestorben.

Schon lange vor dem Zweiten Weltkrieg war die Fürstenhöhe das Skigebiet der Sigmaringer. Viele von ihnen wanderten an den Wochenenden mit den Skiern dort hinauf. Im Mittelpunkt des sportlichen Treibens stand die dortige Blockhütte. Während des zweiten Weltkriegs und in den Jahren danach war es damit vorerst vorbei. Erst in den 1950er-Jahren gehörte Erich Buck als treibende Kraft zu einer Gruppe von Ski-Begeisterten, die die verwüstete Hütte wieder herrichteten.

Dadurch machte er die Fürstenhöhe erneut zur winterlichen Anlaufstation für viele Sigmaringer. Mit der Zeit, mit schneeärmeren Wintern und wachsendem Wohlstand verloren das Skigebiet und die Hütte jedoch wieder an Bedeutung. Als Verantwortlicher des DAV für die gepachtete Blockhütte hielt Erich Buck diese sonntagnachmittags dennoch geöffnet. Von da an mehr für Mitglieder des Alpenvereins oder Bergwachtfamilien.

Aber auch vorüberkommende Spaziergänger und Wanderer waren stets willkommen. Erich Buck bot ihnen eine warme, gastfreundliche Stube, in der sie das mitgebrachte Vesper verrehren konnten.

Erich Buck gehörte seit 1949 auch zur Bergwacht Sigmaringen. Diese wurde damals geleitet von Anton und später Hermann Schön. Die Bergwacht war zu dieser Zeit nicht nur in Sachen Erschließung des Donautals für Kletterer und Wiederaufbau der Bergrettung unterwegs.

Die Bergwächtler der unmittelbaren Nachkriegszeit bildeten eine weit über unseren Bereich hinaus bekannte Höhlenforschergruppe. Diese war auch für die Höhlenrettung der Südwestalb zuständig.

Zu deren spektakulären Entdeckungen gehörte 1954 die Geierhöhle und der Nachweis der Besiedelung des Donautals mit Gänsegeiern bis ins 18. Jahrhundert.

Erich Buck hatte zudem maßgeblichen Anteil an der „Ansiedelung“ der Bergwacht in Dietfurt. Gleich nach dem Bezug der dortigen Diensthütte im Jahr 1964 übernahm er für 22 Jahre als Hüttenwart die Verantwortung für den Bergrettungs-Stützpunkt.

Seine Verantwortung für die Blockhütte auf der Fürstenhöhe und deren Öffnung am Sonntagnachmittag gab Erich Buck altersbedingt erst im Alter von mehr als 80 Jahren auf.