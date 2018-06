Entscheidung zur Zollschule lässt weiter auf sich warten

Nach einem Besuch des Staatssekretärs Michael Meister am Mittwoch in der Zollschule bleibt vieles unklar. Seit Monaten warten die Mitarbeiter auf eine Grundsatzentscheidung, ob die Schule an ihrem bestehenden Standort zwischen Sigmaringen und Laiz saniert wird oder auf dem Gelände der ehemaligen Graf-Stauffenberg-Kaserne ein Neubau entsteht. Die Befürchtungen eines Weggangs der Zollschule scheinen sich zumindest nicht zu bestätigen: „Sigmaringen ist ein wichtiger Standort. Wir beabsichtigen ihn beizubehalten“, sagte der parlamentarische Staatssekretär aus dem Bundesfinanzministerium. Der Erste Landesbeamte des Landkreises, Rolf Vögtle, wertete dies als „klare Standortgarantie“.

Rund 180 Arbeitsplätze bietet die Zollschule, in der Beamte für den mittleren Dienst fit gemacht werden. „Für uns ist dies ein großes mittelständisches Unternehmen“, sagte Bürgermeister Thomas Schärer. Nach den jüngsten Diskussionen um Legionellengefahr in den Duschräumen und Abwanderungsgedanken in Richtung Meßstetten waren viele Mitarbeiter verunsichert. „Ziel des Gesprächs war, diese Verunsicherung zu entkräften“, sagte der Bundestagsabgeordnete Thomas Bareiß, der das Treffen organisiert hatte. Aus Sicht von Bareiß konnte den Mitarbeitern diese „Angst genommen werden“.

Aktuell untersucht die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (Bima) die Vor- und Nachteile eines Neubaus und einer Sanierung des bestehenden Schulgeländes. Laut bisherigen Informationen würde eine Sanierung der Gebäude aus den 1970er-Jahren mehr als 100 Millionen Euro kosten. Aktuelle Zahlen nannte der Staatssekretär nicht.

Das Ergebnis der Untersuchung der Bima soll im Sommer vorliegen. Es dient dem Bundesfinanzminister als Entscheidungsgrundlage. Er hat in dem Prozess das letzte Wort.