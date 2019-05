Enormer Erwartungsdruck: So geht der neue Wirtschaftsförderer Uwe Knoll damit um

Die Erwartungshaltung gegenüber Sigmaringens neuen Wirtschaftsförderer Uwe Knoll ist hoch. Das hat sich zuletzt bei einer Podiumsdiskussion der „Schwäbischen Zeitung“ mit Sigmaringer Stadtratskandidaten gezeigt. Das Thema Wirtschaftsförderung nahm bei der Talkrunde unerwartet viel Raum ein.

Knoll ist erst seit Anfang Mai im Amt. Zu seinen Aufgaben gehört die Vermarktung der Gewerbeflächen auf dem ehemaligen Kasernengelände, die Geschäftsführung des Innovations- und Technologiezentrums im Innocamp, das Leerstandsmanagement sowie die Betreuung ortsansässiger Unternehmer.

Seine Amtsvorgänger hatten mit der Fülle der Aufgaben offensichtlich Schwierigkeiten und wechselten schon nach kurzer Zeit wieder in andere Jobs. Doch das bringt Knoll nicht aus der Ruhe. „Es ist schon ein hoher Druck, den ich mir da auch selbst auferlegt habe“, sagt der 53-Jährige. Doch im Gegensatz zu seinen Amtsvorgängern stammt Knoll aus Sigmaringen. Hier ist er geboren und hier wohnt er schon immer, auch wenn er beruflich mitunter außerhalb seiner Heimatstadt tätig war.

Ich will greifbar sein. Wirtschaftsförderer Uwe Knoll

„Viele Menschen in Sigmaringen kennen mich“, sagt er. „Das öffnet mir vielleicht Türen. Ich will greifbar sein.“ Daher eilt er derzeit von einem Termin zum anderen, „putzt Klinken“, wie sich Bürgermeister Marcus Ehm ausdrückt, um sich als „Kümmerer“ bei Unternehmern und Einzelhändlern vorzustellen. Knoll versteht sich als ihr erster Ansprechpartner und möchte einen engen Austausch mit der Stadt leben.

Die Grundintention des Betriebswirts ist es, den Bürgern und dem Stadtrat die Projekte der Wirtschaftsförderung transparent zu machen. „Ich möchte nicht im Abstrakten und nicht in der Vision leben“, sagt er. „Wir müssen komplexe Themen filetieren und sie anhand konkreter Beispiele erklären.“ Wirtschaftsförderung versteht er als Dienstleistung für die Stadt.

Imagefilme sollen den Einzelhandel Gespräch bringen

Auf die Frage, wie er denn die Innenstadt beleben will, sagt er, die Stadt müsse die Rahmenbedingungen für den Einzelhandel liefern. Um den Einzelhändlern die Digitalisierung näher zu bringen, habe er bei der jüngsten Versammlung des Handels- und Gewerbevereins (HGV) zum Beispiel vorgeschlagen, 59-Sekunden-Imagefilme zu erstellen, mit denen die Einzelhändler ihre Social-Media-Kanäle bespielen können. Der Prototyp eines solchen Clips sei gerade in der Entwicklung.

Die Konversion auf dem Kasernenareal geht aus seiner Sicht gut voran. „Überall, wo ein Baukran steht, wird in die Zukunft investiert.“ Der Bebauungsplan für das interkommunale Gewerbegebiet – die Flächen gehören neun Gemeinden zusammen – werde derzeit erstellt. Im September soll er vorgelegt und die Öffentlichkeit soll beteiligt werden.

„Wir hoffen, dass der Bebauungsplan im Dezember rechtswirksam ist, sodass ab 2020 gebaut beziehungsweise ertüchtigt werden kann“, sagt er. „Es ist ein aufwendiger Prozess. Wir reden über 48 Hektar. “ Unternehmen, die Interesse haben, sich auf dem ehemaligen Kasernengelände anzusiedeln, gebe es viele. Die Nachfrage sei hoch. Sowohl seitens hiesiger Unternehmen als auch von extern.

Kooperation mit Hochschule soll Innocamp beleben

Hinsichtlich des von der Stadt getragenen Innocamps, das aus ITZ, Modellfabrik und Akademie besteht, und das die Wirtschaftsförderung betreibt, strebe er an, „Innovationen die wir auch durch die Hochschule in Sigmaringen haben, fortzuführen, damit Anstöße zum Testen in die Modellfabrik kommen“.

Die Akademie mit konkreten Kursen biete berufliche Weiterbildung an. Durch die Verzahnung von Lehre, Forschung und Ausprobieren sollen neue Arbeitsplätze in Sigmaringen entstehen. Im Innocamp kommunizieren Wissenschaft und kleine, mittelständische Unternehmen über innovative Ideen. Die Schul- und Beamtenstadt Sigmaringen habe nun die Möglichkeit, den privatwirtschaftlichen Bereich auszubauen.