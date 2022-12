Energiespartage: Jobcenter Sigmaringen vom 30. Dezember bis 2. Januar geschlossen

Nach den guten Erfahrungen mit dem Energiespartag am 31. Oktober möchte das Jobcenter Landkreis Sigmaringen einen weiteren Beitrag zum Energiesparen leisten. Die Zeit um den Jahreswechsel nutzt das Jobcenter deshalb jetzt für eine erneute Schließung. Es bleibt aus Energiespargründen vom 30. Dezember bis einschließlich 2. Januar 2023 geschlossen. In dringenden Notfällen sind die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter am Dienstag, 3. Januar, wieder vor Ort im Jobcenter erreichbar. Ab Mittwoch, 4. Januar, hat das Jobcenter wieder regulär geöffnet.

Hinweise zu alternativen Kontaktmöglichkeiten, etwa online, per Mail oder Telefon, sowie aktuelle Informationen bietet die Homepage www.jobcenter-sigmaringen.de