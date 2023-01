Energiekrise solidarisch bewältigen und neue Realität gestalten

Das 23. Sigmaringer Gespräch zur aktuellen gesamtwirtschaftlichen Lage findet am Mittwoch, 18. Januar, um 19.30 Uhr an der Hochschule Albstadt-Sigmaringen statt. Wie die Hochschulleitung schreibt, ist Niklas Garnadt, Generalsekretär im Stab des Sachverständigenrats zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung, als Referent zu Gast. Initiiert und durchgeführt wird die Reihe der Sigmaringer Gespräche von Prorektor Matthias Premer.

Nach Meinung der Veranstalter waren die derzeitigen Herausforderungen für die Wirtschaftspolitik in keinem Jahr zuvor größer. Corona und der Krieg in der Ukraine haben die Abhängigkeit Deutschlands bei vielen kritischen Rohstoffen und Produkten sowie im Energiebereich deutlich offengelegt. Die Energiekrise und die auf breiter Front massiv gestiegenen Preise belasten Haushalte und Unternehmen erheblich. Gleichzeitig bestehen die Herausforderungen durch die demografische Entwicklung, den Fachkräftemangel und die zweifache Transformation der Wirtschaft in Richtung Digitalisierung und Dekarbonisierung unverändert weiter fort, heißt es in der Meldung weiter.

In seinem Jahresgutachten diskutiert der Sachverständigenrat mögliche Maßnahmen in diesen verschiedenen Politikfeldern. Niklas Garnadt wird in seinem Vortrag vor allem über die Erfordernisse und Handlungsoptionen in Zusammenhang mit der aktuellen Energiekrise und über die aktuelle und prognostizierte konjunkturelle Entwicklung sprechen.

Alle Interessierten sind zu dem Vortrag eingeladen. Er beginnt um 19.30 Uhr am Hochschulcampus Sigmaringen, Anton-Günther-Straße 51, in Gebäude 6, Hörsaal 620 (Audimax).