Ende der Sommersaison 2022 beim TC Sigmaringen

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Die Sommersaison 2022 beim Tennisclub Sigmaringen e.V. verlief sehr erfolgreich. Von 18 Mannschaften haben es 4 geschafft, in eine höhere Liga aufzusteigen, 11 Mannschaften konnten die Klasse halten und lediglich 3 Mannschaften steigen für nächste Saison in eine niedrigere Liga ab.

Die jüngste Mannschaft, welche die Saison mit einem Aufstieg abschließen konnte, ist unser KIDs Cup U12. Unsere Jüngsten dürfen nächstes Jahr in der Staffelliga antreten. Auch die Junioren U18 waren erfolgreich und steigen ungeschlagen in die Bezirksstaffel 1 auf. Unsere Herren 40/3 konnten sich ebenfalls ungeschlagen durchsetzen, und steigen in die Staffelliga auf. Unsere Herren 40/2 lieferten sich an ihrem letzten Spieltag einen Tenniskrimi mit ihren Gegnern aus Bernhausen.

Für die Mannschaft des TC Sigmaringen, ging es um den Aufstieg in die Württembergliga, für Bernhausen darum, den Abstieg zu verhindern.

Bereits die erste Runde Einzel zeigte, dass der Spieltag knapp werden würde. Uwe Sachse verlor an Position 2 deutlich 0:6/3:6, Kristoffer Siegmann gewann im Matchtiebreak (MTB) 6:1/1:6/10:2 und Marco Hinder konnte sein Match ebenfalls im MTB 2:6/7:2/10:6 für sich gewinnen. Die zweite Runde der Einzel startete, Jochen Kiem siegte deutlich 6:2/6:2, Frank Störkle verlor knapp 6:4/6:7/9:11 und auch Marco Steeger verlor im MTB knapp 6:4/2:6/10:12.

Nach den Einzeln stand es also 3:3 – was bedeutete, dass das Team, welches mindestens 2 Doppel gewinnen würde, über den Spieltag entschied. Das erste Doppel ging mit einem Ergebnis von 1:6/2:6 klar an den Gegner. Doppel 2 und Doppel 3 kämpften auf beiden Seiten um jeden Punkt. Jochen Kiem und Marco Hinder, welcher sich im zweiten Satz noch verletzte und trotz Schmerzen weiterkämpfte, konnten das Doppel mit einem sehr knappen Ergebnis von 7:6/7:6 für sich entscheiden. Doppel 3 ging nach 5:7/7:6 in den Matchtiebreak.

Frank Störkle und Kristoffer Siegmann zeigten ein phänomenales Tennis, kämpften um jeden Ball und konnten das Match mit 10:6 im MTB für sich entscheiden. Der Aufstieg in die Württembergliga war erreicht, herzlichen Glückwunsch.

Auch allen anderen Spieler:innen gratulieren wir zum Aufstieg und Klassenerhalt und wünschen allen Spieler:innen weiterhin viel Spaß und Erfolg auf dem Tennisplatz.