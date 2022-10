Emily Le Fosse gewinnt die Bronzemedaille

Emily Le Fosse vom Karate Dojo Gammertingen hat bei den deutschen Meisterschaften im Karate in Elsenfeld, in der Klasse bis 53 Kilogramm der Juniorinnen den dritten Platz belegt. Die Kämpferin aus Hettingen hatte sich über ein Qualifikationsturnier für diese Meisterschaften qualifiziert. Vor den Meisterschaften hatte sie sich mit ihren Trainern viel vorgenommen. Das gesteckte Ziel war ein Podestplatz. Da Emily Le Fosse über Turniererfahrung verfügt, wusste sie, dass jeder Kampf zählt, muss doch jeder erst gewonnen werden, um den Finalkampf zu erreichen. Entsprechend motiviert, zielstrebig und konzentriert ging sie ihre Kämpfe an. Sie siegte gegen Merle Freudenberg (Meißen) mit 10:1, unterlag aber im letzten Kampf, der über die Finalteilnahme entschied gegen Europameisterin Mia Bitsch (Waltershausen), die sich am Ende - fast erwartungsgemäß - auch den Titel sicherte, als sie den Finalkampf gegen Überraschungs-Finalistin Larie Löher (SV Curslack-Neuengamme) mit 2:0 gewann. Emily Le Fosse besiegte im entscheidenden Kampf um die Bronzemedaille Vanessa Lorenz (Brandenburger SV) mit 4:1, sodass sie gemeinsam mit Selina Fabian (Karate-Do Röchlitz) als Dritte auf dem Podest stand.