Elternvertretung an der Bertha-Benz-Schule

Bei der konstituierenden Sitzung der Gesamtelternvertretung an der Bertha-Benz-Schule galt es in diesem Jahr erst mal, Abschied zu nehmen. Ulrike Weigel hatte sieben Jahre lang das Amt als Gesamtelternvertreterin in der Bertha-Benz-Schule ausgeübt und sich kontinuierlich für die Belange von Schülern und Eltern eingesetzt.

Christian Roth, der ehemalige Schulleiter und der stellvertretende Schulleiter Ottmar Frick bedankten sich für dieses außerordentliche Engagement in der Schule und überreichten ihr zum Dank eine „Bertha-Benz-Wagen-Uhr“.

Als Nachfolger wurde der bisherige Stellvertreter Christoph Staib von den Elternvertretern der einzelnen Klassen zum Gesamtelternvertreter gewählt, seine Stellvertretung übernimmt Harald Kaut.

Neben den Elternbeiratsvorsitzenden vertreten Daniela Matschulat, Julia Mittler und Tanja Wheeler die Interessen der Eltern in der Schulkonferenz. Simone Geißler, Alwina Schmidt und Olaf Wheeler stehen als stellvertretende Mitglieder für die Schulkonferenz bereit.