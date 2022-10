Elternbeiratssitzung der Fidelisschule Sigmaringen

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Im Rahmen der ersten Sitzung des Elternbeirates und der Schulkonferenz der Fidelisschule im Schuljahr 2022/ 2023 wurden Andreas Hennig aus Sigmaringen in seinem Amt als Elternbeiratsvorsitzender und Anke Schmidt aus Laiz in ihrem Amt als stellvertretende Elternbeiratsvorsitzende der Fidelisschule bestätigt. Darüber hinaus sind in der Schulkonferenz folgende Eltern vertreten: Andreas Haas, Anja Lindner, Carolin Springer, Guiseppina Hollauer und Oxana Asal.

Rektorin Monika Tilch-Fuchs beglückwünschte die gewählten Elternvertreter und brachte ihre Freude, verbunden mit der Hoffnung auf eine gute Zusammenarbeit, mit herzlichen Worten zum Ausdruck.

Im weiteren Verlauf der Sitzung erhielten die Eltern einen Überblick über die verschiedenen pädagogischen Vorhaben und Aktivitäten des laufenden Schuljahres. Ein wichtiger Aspekt war hierbei die Planung der diesjährigen Weihnachtsverkaufsstände unter Einbezug der Eltern im Rahmen eines gemeinsamen Back- und Bastelnachmittags. Darüber hinaus informierten Rektorin Monika Tilch-Fuchs und Konrektor Joachim Mangold die Eltern unter anderem über den Stand der Digitalisierung und das aktuelle Erweiterungsvorhaben.