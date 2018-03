Eltern erhalten Erziehungstipps

Wie setze ich meinen Kindern Grenzen, die sie einhalten können und schaffe dabei trotzdem eine freundliche Atmosphäre zu Hause? Antworten auf solche und weitere Fragen sollen Eltern in dem Kurs „Erziehen durch guten Kontakt“ erhalten. Die sechsteilige Kursreihe beginnt am Dienstag, 6. März, ab 20 Uhr im Haus der Sozialen Dienste in der Antonstraße 20 in Sigmaringen.

Im Zentrum des Kurses soll die Anwendung einer effektiven pädagogischen Methode stehen, dem sogenannten Video-Home-Training. Anhand von Videoaufnahmen lernen die Teilnehmer, ihr Erziehungsverhalten zu reflektieren. Ziel ist es, die Wahrnehmung der Teilnehmer zu schulen, und das eigene Elternverhalten zu überprüfen. Dadurch sollen das Einfühlungsvermögen trainiert, und das Verhalten der Eltern gegebenenfalls stärker auf die Bedürfnisse des Kindes ausgerichtet werden.

Austausch der Eltern

Das Video-Home-Training sei dabei eine anerkannte Methode, um gemeinsam mit Familien erzieherische Kompetenzen zu fördern, heißt es in einer Pressemitteilung des organisierenden Vereins Mariaberg „Auch der Austausch der Eltern untereinander ist ein wichtiger Bestandteil dieses Angebotes“, wird Kursleiterin Gudrun Scheuerle zitiert.

Das Angebot richtet sich an Eltern, Alleinerziehende, Eltern mit Erziehungsunsicherheiten sowie Eltern in besonderen Lebenslagen. Der Kurs wird vom Landesprogramm „Stärke“ in Zusammenarbeit mit dem Jugendamt Sigmaringen und dem Verein Mariaberg angeboten. Für die Teilnehmenden ist der Kurs kostenfrei. Die weiteren Termine des sechsteiligen Kurses sind jeweils am folgenden Dienstag nach Kursbeginn ab 20 Uhr.