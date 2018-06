Eltern erfahren Hilfe für Kinder nach der Trennung

Die Erziehungsberatungsstelle bietet ab Herbst eine neue Gruppe für Eltern in Sigmaringen unter dem Titel „Eltern getrennt – Kinder im Blick“ an.

Der Kurs beginnt am Donnerstag, 16. November, um 17.30 Uhr, umfasst sechs Abende zu je drei Stunden und findet wöchentlich in der Erziehungsberatungsstelle in Sigmaringen statt. Die Teilnahme ist kostenfrei.

Ein Beispiel: Die Mutter von Miri ruft deren Vater an und sagt ihm, dass die gemeinsame Tochter nicht, wie geplant zum Umgangswochenende kommen könne, da sie zu einem Geburtstagsfest eingeladen sei.

Der Vater von Miri ruft zu einem anderen Zeitpunkt die Mutter an und sagt ihr, dass das gemeinsame Wochenende mit der Tochter nicht stattfinden könne, da er arbeiten müsse.

Eltern, die solche oder ähnliche Situationen erlebt haben, wenden sich häufig an die Erziehungsberatungsstelle in Sigmaringen und die beiden Außenstellen in Pfullendorf und Bad Saulgau. An sie richtet sich das neue Kursangebot.

Wenn Eltern sich trennen, verändert sich vieles – auch für die Kinder. Sie brauchen in dieser Zeit besonders viel Zuwendung, um den Übergang in den neuen Lebensabschnitt gut zu bewältigen. Die Eltern sind oft mit finanziellen Problemen beschäftigt, mit Wohnungssuche oder mit Konflikten mit dem anderen Elternteil. Das kostet viel Kraft und Nerven. Die Kinder geraten in solchen schwierigen Situationen häufig aus dem Blick.

Unter dem Motto „Eltern sein und Eltern bleiben“ wird Eltern geholfen, den Blick mehr auf ihre Kinder zu richten und ihre Bedürfnisse besser kennen zu lernen.

In dem Kurs erfahren die Eltern auch, wie sie Stress vermeiden und abbauen können, wie sie die Beziehung zu ihren Kindern positiv gestalten und ihre Entwicklung fördern können und wie sie den Kontakt zum anderen Elternteil im Sinne der Kinder gestalten können. Kursinhalte sind auch Themen, wie man in Krisensituationen auftankt und eine neue Lebensperspektive gewinnt.

Informationen und Anmeldung bis Anfang November: Erziehungsberatungsstelle, Telefonnummer 07571/73 01 60.