Ella Wolf und Edgar Tausendfreund sind wieder die Besten!

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Denkbar knapp ging es zu bei den diesjährigen Clubmeisterschaften des Golfclubs Sigmaringen Zollern-Alb. An zwei aufeinanderfolgenden Tagen musste jeweils eine 18-Loch-Runde von allen 64 TeilnehmerInnen gespielt werden, bis die SiegerInnen feststanden. Und wieder einmal zeigte sich, dass nicht nur Elan und Schwunggeschwindigkeit, sondern auch Ausgeglichenheit und Erfahrung zum Sieg nötig sind. Der Platz war in hervorragendem Zustand, also bestanden faire Bedingungen.

Bei den Damen entwickelte sich vom ersten Tag an ein spannender Kopf-an-Kopf-Zweikampf zwischen Ella Wolf und Ulrike Hagemann. Mit einem Schlag Vorsprung ging Ella Wolf in den zweiten Wettkampftag und behauptete ebendiesen Vorsprung bis ins Ziel.

Bei den Herren sah es nach 18 Loch nicht nach einer Titelverteidigung von Edgar Tausendfreund aus, der am zweiten Tag nicht in der letzten Gruppe der drei Führenden spielte. Aber mit einer unglaublichen Runde von 71 Schlägen schoss er quasi aus dem Windschatten an den Führenden vorbei und verteidigte seinen Titel mit fünf Schlägen Vorsprung vor Maximilian Schemminger.

Sowohl bei den Damen als auch den Herren wurden zudem unterschiedliche Altersklassen ausgespielt, auch da wurde bis zum 18. Loch am Sonntag um jeden Schlag gekämpft.

Clubmeisterin der AK 50 bei den Damen wurde Ulrike Hagemann vor Sandra Etter, auch bei den Damen AK65 sicherte sich Ella Wolf den Titel vor Andrea Schneider-Bannier.

Clubmeister der Senioren AK50 Herren wurde Simon Schober, zweiter Frank O. Maier. In der AK 65 eroberte Franz Hilzinger den Titel vor Titelverteidiger Günter Fuchs. Bei den Herren wurde zudem eine AK70 ausgespielt, die von Helmut Leipart dominiert wurde, Zweiter wurde Karl-Heinz Hammer.

Auch die Jugend ermittelte ihre Meister: Über zweimal 18 Loch siegte Simon Bühler vor Benjamin Moser bei den Junioren. Bei den Knaben und Mädchen ging es nur über neun Loch: Clubmeisterin bei den Mädchen wurde Neele Tausendfreund, bei den Jungen bis zehn Jahren erhielten den Pokal in Form einer gravierten Thermos-Trinkflasche Lorenz Kugler vor Mats Reisch, bei den Jungen ab elf Jahren Philipp Moser vor Frederic Börjes.

Die Siegerehrung fand bei strahlendem Sonnenschein auf der Terrasse des Clubhauses im Rahmen der Abschlussveranstaltung mit dem erneut hervorragenden Menü aus der Küche des Restaurants Paultertal statt.