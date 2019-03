Elf Mal wird die Bank gedrückt

Am Fasnetsdienstag hat der – glaubt man den Aussagen der Jongner Zigeiner – „schönste Teilort Sigmaringens“ das Bräuteln in seinem Narrenfahrplan absolviert. Bei stürmischem Wetter nahmen Frischvermählte und neu Zugezogene, teilweise mit der ganzen Familie, Platz auf der Bräutel-Bank und warfen ihre Gaben unters Volk.

„Unser Elferrat war extra in der Fitnessbude, die würden auch locker 15 oder 20 Bräutlinge schaffen“, wurde auch sogleich lautstark von der Bühne verkündet. Ob diese Meinung nach 90 Minuten immer noch bestand, sei dahingestellt. Manuel Lutz und Harald Hagg hatten die Moderation inne, abwechselnd stellten sie die „Neuen“ oder die jung verheirateten Paare vor. Dabei konnten die Sorgen um den Einwohnerrückgang in Jungnau fast in Vergessenheit geraten. Denn im Verhältnis zur 800-Seelen-Ortschaft gesehen, gab es auffallend viele Neuzuzüge. Und bei den Frischvermählten wird sich bereits in den nächsten Tagen schon der erste Nachwuchs einstellen.

So wussten die beiden Herren auf dem Wagen dann auch so einiges aus dem berühmt-berüchtigten Nähkästchen zu plaudern. Und die drei „alten“ Damen auf dem Bänkle, rauchend und höchst interessiert, konnten sicher auch noch so einige Neuigkeiten in Erfahrung bringen, nahmen sie doch die Bräutlinge mit Likörchen und Kuchen in ihre Obhut.

So erzählten also Lutz und Hagg zum Beispiel, dass es im neuen Haus der jungen Gröners sechs Kinderzimmer gäbe, was auf eine rege Familienplanung hoffen lasse. Die Hochzeit habe Sebastian gleich auf seinen Geburtstag gelegt, so kann er den Hochzeitstag nicht vergessen. Eine der „Neuen“ im Ort, Tatjana Matter, Steinmetzmeisterin, hat bereits einen Autodreher im Ort fabriziert, anfangs im Wohnwagen campiert und schon einen Umweltpreis im Foodsharing gewonnen. „Ein Mann wie ein Baum, für die Frauen ein Traum - jedoch schon vergeben“, so wurde Armin Banzhaf den Jungnauern vorgestellt. „Und bester Fliesenleger in ganz Süddeutschland.“ Als eine besondere Freude für den Elferrat wurde die neueste technische Errungenschaft unterm Dach von Katharina Bialas und Ralf Rittmann erwähnt: „Ein neuer Kühlschrank, extra nur für Schnaps und Bier“, der Dank Uwes Gabelstapler den Weg bis nach ganz oben gefunden hat.

Aerodynamischer Narrenbaum

Etwas zurückhaltender wurden die Elferräte dann bei ihrem letzten Bräutlingspaar, Bürgermeister Marcus Ehm nebst Gattin Verena. „Über ihn werden wir heute nur das beste sagen, sonst wird er noch den Elferrat verklagen.“ Einen wichtigen Hinweis gaben sie ihm mit auf den Weg: „Das Beste an Sigmaringen, das weiß ich genau, das sind wir, vom schönsten Teilort Jungnau.“

Zu all dem Treiben wehte ein straffer Wind. Die Dekoration auf dem Wagen drohte zu kippen, der Narrenbaum jedoch nicht. Er stand felsenfest. „Das ist ein aerodynamischer Narrenbaum, bei dem ist alles genau berechnet“, frotzelte Vorstand Oliver Sammet.