Elf Frauen beenden Weiterbildung erfolgreich

An der Akademie für Gesundheit und Soziales in Laiz haben dieser Tage elf Pflegekräfte ihre berufsbegleitende Weiterbildung beendet und dürfen sich nun zusätzlich verantwortliche Pflegefachkraft nennen, das geht aus einer Pressemitteilung hervor. Verantwortliche Pflegefachkräfte leiten den Pflegedienst in ambulanten oder stationären Pflegeeinrichtungen und sind somit für Pflegebedürftige und deren Angehörige, sowie für das Pflegepersonal der direkte Ansprechpartner und für die Qualität der Pflege verantwortlich.

Im Rahmen der neunmonatigen Weiterbildung an der Akademie für Gesundheit und Soziales lernten die Führungskräfte so einiges über Management, Betriebswirtschaft, Kommunikation oder Personalführung, heißt es in dem Schreiben. Aber auch pflegewissenschaftliche Erkenntnisse oder rechtliche Grundlagen standen auf dem Seminarplan. Am Ende der rund 500 Stunden umfassenden Bildungsmaßnahme stand dann die eigenständige Erstellung einer Facharbeit sowie die Darstellung und Verteidigung dieser im Rahmen eines Kolloquiums.

Mit Bravour haben die Teilnehmenden die Prüfungen laut der Mitteilung gemeistert. Kursleiterin Ursula Niemczewski und Geschäftsführer Thomas Gentner lobten die guten Ergebnisse und hoben die positiven Entwicklungen jedes einzelnen hervor.

Die Absolventinnen sind: Selina Ammann, Hildegard Burger, Nicole Csarmann, Heike Ertle, Fabienne Haslach, Sabrina Kammerlander, Sarah-Luise Kersten, Selma Korkmaz, Nadine Kreuter, Marina Storm und Michaela Walheim. Alle Absolventinnen münden direkt in eine Leitungstätigkeit ein oder haben diese in Aussicht. Der nächste Kurs zur verantwortlichen Pflegefachkraft startet im Herbst 2020.