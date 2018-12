Eleven aus der Region tanzen bei „Schwanensee“ mit

In hinreißende Kostüme gehüllt, hat das Russische Nationalballett aus Moskau am Freitagabend rund 450 Zuschauer in eine Welt der Schwerelosigkeit und Poesie entführt. Die Stadthalle Sigmaringen wurde der Schauplatz eines wunderschönen Weihnachtsmärchens. Ballerinen und Tänzer mit der schwebenden Leichtigkeit und Eleganz von Porzellanfigürchen tanzten sich mit ihrer Aufführung „Schwanensee“ in die Herzen der kleinen und großen Gäste.

„Schwanensee" verkörpert alles, was das klassische Ballett berühmt gemacht hat: eine märchenhafte Handlung, eine opulente Ausstattung, atemberaubende Tänze und die unsterbliche Musik von Pjotr I. Tschaikowski. Das überragende Meisterwerk voller Poesie, Anmut und Eleganz wurde von Märchenerzählerin Jeannie in deutscher Sprache gemäß den Tanzabschnitten erzählt.

„Das ist echt eine Ehre, mit solchen Tänzern gemeinsam auf der Bühne zu stehen und zu tanzen“, sagte Pia Zirn aus Mengen. „Wenn sich die Möglichkeit bietet, würde ich auch gern beruflich Ballett tanzen“, so Pia weiter. Gemeinsam mit Dehlia Roth, Veronika Forsch und Lena Niedermayer geht sie ihrem Hobby Ballett in der Ballettschule nach. „Wir haben zwei Monate für diese Aufführung geübt und tanzen einen polnischen Tanz“, informierte Veronika Forsch in der Pause die „Schwäbische Zeitung“. Gemeinsam mit ihrer Kameradin Pia, könnte auch sie sich vorstellen, eine Tänzerin zu werden.

Ganz aufgeregt liefen die jungen Tänzerinnen durch das Foyer. In der zweiten Hälfte war ihr großer Auftritt. Oma Maria und Enkelkind Julius blätterten in dem Märchenbuch zu Schwanensee, welches von den Künstlern in der Pause neben anderen Artikeln, zum Kauf angeboten wurde. Ihre neunjährige Enkeltochter Johanna tanzte auch in dem Märchen mit.

In wunderschönen Kostümen zeigten die kleinen Eleven zwischen acht und zwölf Jahren, was sie tänzerisch schon so drauf haben. Ein großes Raunen ging durch die Stadthalle als ihr Einsatz war. Das mache die Aufführung noch schöner, wenn eigene Kinder mittanzten, erklärte Julia Treise aus Mengen. „Die Kostüme machen so viel aus, zum einen fühlen sich die Mädels besonders und zum anderen bekommt der Tanz gleich eine besondere Ausstrahlung“, erzählte Julia Treise. Ihre Tochter Emily (elf Jahre) tanzte in einem wunderschönen weißen Ballettanzug mit Tutu und gold-glitzernden Gürtelschleifchen mit.

Der Nachwuchs meistert seinen ersten großen Autritt

Wie die „Großen“ meisterten auch die „Kleinen“ den Ausdruckstanz mit Bravour. Im Ballett und für Schwanensee im Besonderen galt es auch an diesem Abend, Liebe und Sehnsucht, Einsamkeit und Eifersucht, Wut, Schmerz und Glück, all diese großen Empfindungen mit der Körpersprache so inbrünstig darzustellen, wie es das gesprochene Wort niemals vermag.

Die Geschichte der Schwanenprinzessin Odette ist auf der ganzen Welt bekannt: Ein junger Fürstensohn soll heiraten, um die Dynastie zu erhalten. Prinz Siegfried verliebt sich aber leider nicht in eine der vorgesehenen jungen Damen, sondern in ein zauberhaftes fremdes Mädchen, der er ewige Treue geschworen hat. Die wunderschöne Odette ist jedoch mit einem bösen Zauber belegt und darf nur nachts für wenige Stunden menschliche Gestalt annehmen. Der Magier Rotbart lässt daraufhin seine eigene Tochter in Gestalt von Odette auf einem rauschenden Fest im Schloss erscheinen, um den Prinzen zu täuschen. Der verblendete Prinz bricht ungewollt sein Treueversprechen. Als er dies erkennt, erbittet er Vergebung, die ihm auch gewährt wird. Am Ende besiegt er sogar noch den bösen Zauberer selbst, so dass der Triumph der Liebe vollkommen wird.