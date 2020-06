Eismann profitiert von der Pandemie

Eismann, das Unternehmen mit einer Niederlassung in Sigmaringen, prognostiziert fürs erste Halbjahr einen Umsatzzuwachs von 20 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. „Die Umsatzzahlenentwicklung in der Sigmaringer Niederlassung entspricht in etwa dem deutschen Durchschnitt. In den Monaten März bis Mai nahmen die Bestellungen um etwa plus 30 Prozent zum Vorjahr zu“, sagt Pressesprecher Patrick Schöwe. Konkreten Umsätze einzelner Niederlassungen nennt das Unternehmen jedoch nicht.

Die Onlinebestellungen hätten sich deutschlandweit mehr als verdoppelt. Das geht aus einer Pressemitteilung hervor. Die hohe Nachfrage nach kontaktloser Übergabe von Tiefkühlkost stelle die Fahrer derzeit vor eine große Herausforderung. Ihnen falle es zunehmend schwer, neben ihren Stammkunden auch alle Neukunden schnell genug mit der bestellten Ware zu beliefern. Darum sucht Eismann deutschlandweit bis zu 150 neue Mitarbeiter.

Laut Pressemitteilung liegen die Bestellungen über das Internet deutschlandweit seit Mitte März bei mehr als 250 Prozent über denen des Vorjahres. „Dieses enorme Wachstum hat die Corona-Krise angeschoben. Wir rechnen aber mit einem langfristigen Anstieg von Lebensmittelbestellungen, weil sich das Einkaufsverhalten nachhaltig ändern wird“, prognostiziert Elmar Westermeyer, Geschäftsführer der Eismann-Tiefkühl-Heimservice GmbH. Schon vor dem Ausbruch der Corona-Pandemie mit ihren Kontakteinschränkungen sei nämlich ein Trend zu Lebensmittellieferungen erkennbar gewesen. Jeder fünfte Bundesbürger habe sich mindestens schon einmal Lebensmittel nach Hause liefern lassen, ein Drittel wolle das in Zukunft ausprobieren. 42 Prozent der Kunden von Lieferdiensten hätten Ende 2019 häufiger bestellt als vor zwei Jahren – unter den Männern sogar jeder Zweite. Das sind laut Eismann Zahlen einer repräsentativen Bevölkerungsbefragung des IMWF im Auftrag von Eismann Ende 2019.

Eismann gewinne momentan sehr viele Neukunden; bestehende Kunden hätten während der Einschränkungen durch die Pandemie mehr bestellt als üblich. Aus diesem Grund müssten insbesondere neue Kunden derzeit einen etwas längeren Zeitraum zwischen Bestellung und Lieferung akzeptieren.

Kurzfristig könne das Unternehmen die hohe Nachfrage mit der bestehenden Mannschaft stemmen, doch langfristig werde dies immer schwieriger. Bis zu 150 weitere Handelsvertreter würden in ganz Deutschland gebraucht.