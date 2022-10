Eisele rüstet Pumpen mit neuen IE5-Elektromotoren aus

Die Firma Eisele, Hersteller von Pumpen und Rührwerken für den Agrar- und Biogasbereich, vertreibt bereits seit über zwei Jahren Tauchmotorrührwerke mit IE5-Elektroantrieben. Als logischer weiterer Schritt weitet Eisele nun diese erfolgreiche Technologie auf sein Pumpenprogramm aus.Das teilt das Unternehmen in einem Schreiben mit.

Ab sofort stehen fünf neue Elektromotoren der Energieeffizienzklasse IE5 Ultra Premium Efficiency für den Antrieb von Tauchmotor-, Vertikal- und Blockpumpen mit Leistungen von 11 kW bis 30 kW zur Verfügung. Mit diesen Antrieben sei Eisele einer der ersten Hersteller am Markt, der eine große Auswahl an bezuschussungsfähigen Pumpen mit IE5-Antrieben im Programm hat, die nachweislich Energiekosten einsparen und die Umwelt schonen, heißt es in der Mitteilung des Unternehmens weiter.

Im Bereich Biogas und in der Landwirtschaft würden die Eisele-Pumpen weltweit zu den effektivsten Geräten zählen, doch seit 1.Oktober 2022 gelten neue, verschärfte Förderrichtlinien des Bundesamts für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) und strengere Mindestanforderungen an Elektroantriebe. Mit den bislang erfolgreich eingesetzten Motoren nach Energieeffizienzklasse IE4 kann den neuen Anforderungen nicht mehr Rechnung getragen werden, heißt es. Deshalb habe Eisele frühzeitig auf die neue Situation reagiert: Mit den neuen, im eigenen Haus gefertigten IE5-Motoren erfülle Eisele die neuen Mindestanforderungen der BAFA in vollem Umfang, heißt es im Schreiben weiter. Die Tauchmotor-, Vertikal- und Blockpumpen, die mit den neuen IE5-Motoren ausgestattet sind, arbeiten energieeffizienter und minimieren aufgrund längerer Standzeiten den Servicebedarf. Außerdem verbessert sich die CO2-Bilanz einer Biogasanlage oder des landwirtschaftlichen Betriebs – was ein klares Statement für mehr Nachhaltigkeit und ökologisches Wirtschaften ist, schreibt das Unternehmen in seiner Mitteilung abschließend.