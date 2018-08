Eingangsklassen können in Ludwig-Erhard-Schule schnuppern

Ein neues Projekt findet in der letzten Sommerferien-Woche vom 3. bis zum 7. September an der Ludwig-Erhard-Schule in Sigmaringen statt: Schüler, die im kommenden Schuljahr eine Eingangsklasse eines beruflichen Gymnasiums in Sigmaringen, das heißt an der Berta-Benz-Schule oder an der Ludwig-Erhard-Schule, besuchen, erhalten in dieser Woche die Möglichkeit, die neue Schule in lockerer Atmosphäre kennenzulernen.

Für die Realisierung dieses auf drei Jahre angelegten Projektes hat das Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz Baden-Württemberg finanzielle Mittel zur Verfügung gestellt. In Zusammenarbeit mit dem Ministerium für Kultus, Jugend und Sport wird dieses Projekt an sechs Beruflichen Gymnasien in Baden-Württemberg durchgeführt. Die Aktivitäten des aktiven Erlebens fördern darüber hinaus die soziale Kompetenz der Teilnehmer, heißt es in einer Pressemitteilung.

Die Ludwig-Erhard-Schule in Sigmaringen ist eine dieser sechs Pilotschulen und hat für diese Woche ein abwechslungsreiches Programm organisiert. Morgens steht das aktive Lernen auf dem Programm. In den Fächern Mathematik, Englisch und Deutsch sollen auf kreative Art und Weise Kenntnisse aufgefrischt werden, um so im neuen Schuljahr leichter in den Unterricht einsteigen zu können. Auch in das Fach BWL soll ein erster Einblick gewährt werden. Die Nachmittage stehen unter dem Motto „aktives Erleben rund um Sigmaringen“. Geplant sind Kanu-Fahren auf der Donau, eine Betriebsbesichtigung, kreatives Arbeiten im Bereich Kunst, Musik und Theater sowie Klettern im Kletterpark. Bei einer Abschluss-Veranstaltung am Freitag-Nachmittag, zu der auch Gäste willkommen sind, erhalten alle Teilnehmer Zertifikate. Die Teilnahme ist inklusive Verpflegung und Fahrtkosten zu den verschiedenen Aktivitäten für alle teilnehmenden Schüler kostenlos. Es sind noch Plätze zur Teilnahme an der Sommerschule frei.

Alle Schüler, die im kommenden Schuljahr die 11. Klasse des Wirtschaftsgymnasiums, des Technischen Gymnasiums, des Sozialwissenschaftlichen Gymnasiums sowie des Ernährungswissenschaftlichen Gymnasiums in Sigmaringen besuchen werden, können sich noch kurzfristig anmelden.