Eine Welt voller Tiefe und Klang

Tosender und langanhaltender Applaus für ein phänomenales Konzert: Das Kammerorchester Sigmaringen und die Geigerin Chiara Stadler haben im Leopoldsaal des Hofgartens unter der Leitung von Mathias Trost musiziert. Das Programm, der Klang und die Gestaltung begeisterten. Die feine Atmosphäre des Saals gab dem Konzert die Aura des Salons vergangener Zeiten und passte gut zur kleinen kammermusikalischen Besetzung.

Mit dem „Divertimento F-Dur“ von Wolfgang Amadeus Mozart machte Dirigent Mathias Trost eine programmatische Ansage: Er unterhält das Publikum mit Mozarts Leichtigkeit, die voller Tiefe ist, er entführt es in eine Welt voller Klang und Eleganz, die den Alltag vergessen macht. Der Leopoldsaal bildete eine Oase voller Klang und Ästhetik. Es war erhebend, das Spiel des Kammerorchesters zu erleben. Souverän in Artikulation und Phrasierung, souverän in den Tempi und zuhause in der Mozart’schen Klangwelt, das Kammerorchester ist ein exzellenter Klangkörper, der aus Sigmaringen nicht mehr wegzudenken ist. Der Auftritt als kleine kammermusikalische Formation hatte großen Reitz.

Leicht und unbeschwert

Dirigent Trost ließ mit dem sensiblen Blick auf die Details musizieren: Gerade das Filigrane und Kristalline kam gut zur Geltung. Er betonte das Sinnliche, Leichte, Unbeschwerte, das in dieser Musik des jungen Mozarts auch enthalten ist. Im zweiten Satz gestaltete Dirigent Trost das Langsame zu einer ausdrucksstarken Textur. Das Kammerorchester atmete mit Ruhe, entschleunigte und verdichtete das Spiel. Das Presto im dritten Satz fiel duftig, leger und spritzig aus und hatte etwas Mitreißendes. Dann der Auftritt der jungen Solistin Chiara Stadler im zweiten Stück des Abends. Das „Konzert für Violine und Streichorchester d-Moll“, ein Jugendwerk von Felix Mendelsohn-Bartholdy, klassisch und dennoch voller Sturm und Drang, begeisterte das Publikum. Das Kammerorchester spielte den längeren Anfang, bis plötzlich die Solovioline ihre Stimme – dramatisch und virtuos – erhob. Chiara Stadler spielte mit großer Präsenz und Gestaltungskraft. Klangvoll und intensiv, dezidiert und präzise interpretierte sie dieses Violinkonzert. Die Melancholie der romantischen Seele, der Sturm und Drang der Psyche, die schäumende Energie der Jugend hat der Komponist in die Partitur hinein geschrieben. Das Kammerorchester war der jungen Geigerin ein exzellenter Partner und ein wunderbarer Resonanzboden. Die Zugabe der Solistin war das atemberaubende „Rezitativ und Scherzo“ von Fritz Kreisler aus dem Jahr 1911. Chiara Stadler gestaltete es virtuos, voller Intensität und Energie. Die Augen des Publikums hafteten an ihrem Bogen.

Nach der Pause eine Suite

Nach der Pause bot Dirigent Trost von dem nicht so bekannten englischen Komponisten Hubert Parry die „Streichersuite F-Dur und zwei Intermezzi für Streichtrio“. Das Kammerorchester spielte die Suite von Tänzen, spannend gestaltet, kurzweilig in der Variation. Es wechselte der Ton von lebhaft, feierlich, über theatralisch, dynamisch. Dazwischen hat Parry zwei Intermezzi für Trio gesetzt: Violine, Bratsche und Cello übernahmen ihren Part und veränderten den klassischen Verlauf eines Spiels. Die übrigen Instrumente schwiegen. Transparent und emotional gestalteten die drei Streicher die Zeit, deren Verlauf sie umlenkten. Es war gelungen und überzeugend.

Das Publikum konnte das Kammerorchester und dessen Dirigent Mathias Trost nicht ohne Zugabe gehen lassen. Sie forderten es mit skandiertem Applaus. Also trat Mathias Trost nochmal ans Pult und ließ Parrys wunderschönes und fast trauriges Menuett als kleine Nachmusik, wie er sagte, nochmal erklingen. Danach ging es hinaus, in die Dunkelheit des Abends.