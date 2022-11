Eine Stunde für die Seele

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Eine feierliche Atmosphäre lag über der festlich geschmückten Aula des Hohenzollern-Gymnasiums. Man spürte die Freude bei Mitwirkenden und beim Publikum, dass nach zweijähriger Pause wegen Corona wieder ein Adventskonzert stattfinden konnte. Zu Beginn überbrachte Schulleiter Martin Hoffmann die Grüße der Seelsorgeeinheit Sigmaringen, die es sehr bedauerte, dass aufgrund neuer Vorschriften das Konzert nicht in St. Johann aufgeführt werden konnte. Dass Musik am HZG eine herausragende Rolle im Schulleben spielt, zeigt sich, wenn etwa 200 Schülerinnen und Schüler, unterstützt von einigen Lehrkräften, aktiv ein Konzert gestalten.

Mit einem feierlichen Adagio von Remo Giazotto, gefolgt vom 1. Satz aus Mozarts „Linzer Symphonie“ eröffnete das Symphonieorchester unter Leitung von Susanne Sproll und setzte damit gleich den ersten Akzent an einem Abend, der einige Überraschungen bot. Wie klingt es, wenn verschiedene Weihnachtslieder gleichzeitig erklingen? Die Antwort präsentierte der Chor der Klassen 5 unter dem Dirigenten Thomas Aichele, unterstützt vom Musikprofil der Klassen 9: Es klingt hervorragend! Für die Fünfer war dies eine außergewöhnliche Leistung! Das Unterstufenensemble, dirigiert von Susanne Sproll, bot in einer spannenden Mischung der Instrumente von Geige über Gitarre bis Blockflöte den 2. Satz aus der 9. Sinfonie von Antonin Dvořak. Mit zwei traditionellen Liedern spiegelte der Unterstufenchor, ebenfalls unter Leitung von Susanne Sproll, die besinnliche Seite der Adventszeit. Dieses Gefühl aufgreifend, sang der Kammerchor mit seinem Dirigenten Mathias Trost anschließend sehr klar im Ausdruck den „Shepherd Psalm“ von John Carter. Einen ganz anderen mitreißenden Akzent setzte die Jazz-Combo mit ihrem Bandleader Lukas Ewald durch den Song „White Christmas“. Den strahlenden Abschluss des Konzerts bildete der Große Chor des HZG unter der Co-Leitung von Susanne Sproll und Mathias Trost mit den Liedern „Lead Me Lord“ von Samuel Wesley und „You Are My All in All“ von Dennis Jernigan. Nach den Dankesworten der stellvertretenden Schulleiterin Ingeborg Edenhofer endete das Konzert mit dem vom Mitwirkenden und Publikum gemeinsam gesungenen Lied „Macht hoch die Tür“. In einer schwierigen Zeit war es ein trostreiches und erhebendes Konzert, eine „Stunde für die Seele“, wie Schulleiter Hoffmann schon am Anfang versprochen hatte.