Eine Reise vom Barock bis in die Neuzeit

Das Kammermusikensemble des Heeresmusikkorps Ulm hat dem zum Teil weit angereisten Publikum in der Portugiesischen Galerie des Schlosses Sigmaringen besondere musikalische Leckerbissen serviert. Wie jedes Jahr bildete das Kammerkonzert im Schloss den Abschluss der Tournee der Ulmer Musiker. Deshalb, so Moderator Stabsfeldwebel Thomas Schütte schmunzelnd, würde das Sigmaringer Publikum nun die beste Aufführung der Tournee hören, „denn so geübt wie jetzt waren wie bei keinem Konzert dieser Reise“.

Auf Einladung der Unternehmensgruppe Fürst von Hohenzollern und der Stadt Sigmaringen gaben die Profimusiker das Benefizkonzert zugunsten des Bundeswehrsozialwerks und der Prinz-Lennart-von-Hohenzollern-Stiftung. Diese Stiftung wurde im Jahr 2006 von Prinzessin Nathalie von Hohenzollern und Karl Friedrich Erbprinz von Hohenzollern gegründet. Diese einzigartige, vom persönlichen Engagement der Stiftungsgründer getragene Förderinstitution hat das Bestreben, die molekulare Pädiatrie bei der Erforschung von seltenen Stoffwechseldefekten und der Entwicklung neuer Therapiekonzepte zu unterstützen.

Die Stiftungsgründer wollen aufgrund eigener Betroffenheit damit eienn Beitrag zur Verbesserung der Lebensqualität von Patienten mit seltenen, angeborenen Erkrankungen leisten, deshalb sei die Förderung dieser Forschung für Karl Friedrich von Hohenzollern sehr wichtig, betonte Schütte. Der Angesprochene hatte die Gäste erst am Ende des ersten Konzertteils begrüßt, den Beginn aber Thomas Schütte überlassen. Der Fürst sagte, da nun ja kein Sigmaringer Divisionskommandeur mehr die Begrüßung, wie sonst üblich, übernehmen könne, stünde dies dem Stabsfeldwebel zu, der seit Jahren als Moderator und Conferencier die Konzerte rahmte und informativ aufwertete. Von Hohenzollern und auch Bürgermeister Thomas Schärer zeigten sich in ihren Ansprachen voll des Lobes über „die wunderbare Mischung durch alle Musikstile“.

In der Tat nahmen die Musiker das Publikum mit auf eine Reise, die vom Barock bis in die Neuzeit reichte. Gleich zu Beginn verzauberte ein Barock-Ensemble – „das noch nie in dieser Besetzung aufgetreten ist“, so Schütte – mit einem „Concerto in D-Dur“ von Georg Philipp Telemann die Zuhörer. Das dreisätzige Stück zog mit ungewöhnlichen Solistenbesetzungen in Bann. So beispielsweise im ersten Satz das wunderbare Zusammenspiel von einer Pikkolotrompete (Markus Dopfer), zweier Oboen, mitreißend gespielt von Markus Mader und Tommy Zink, sowie eines Fagotts (Alexander Jans). Tommy Zink hatte sogar, so der Moderator, das Concerto für diese Besetzung arrangiert. Im zweiten Satz flirteten die Oboen gar mit einem Fagott, ein Bassinstrument, dass aufgrund seiner Länge und seines Gewichts selten als Soloinstrument eingesetzt wird. Dessen geheimnisvollen dunklen Klangfarben harmonierten auf eindrucksvolle Weise im gesamten Stück mit dem ausdrucksstarken samtigen Klang der Oboen, wobei zarte Spinetttöne die musikalische Melange zusätzlich verfeinerten.

Bemerkenswert auch das Klarinettenquartett, das mit Highlights aus „Riverdance“ begeisterte. Der nicht einfach zu spielenden Klarinette, die gerne mal zum Quietschen neigt, derartig schnelle Rhythmen, wie dem der irischen Tänze zu entlocken, war große Kunst. Zuvor zeigten drei Musiker bei einem fetzigen, irisch-schottischem Highdrive auf der Tin Whistle, einer einfachen Blechflöte mit nur sechs Löchern, was echte Fingerfertigkeit ist.