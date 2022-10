Eine Reise ins Ungewisse

Renate und Joe Pichler haben über Jahre auf ihrem Motorrad den Norden Südamerikas durchstreift. Was auf Kolumbiens Andenpisten begann, endete nach einem Ritt durch das Amazonasgebiet an der Küste Brasiliens. Was sie bei dieser Reise alles erleben konnten, erzählen sie bei einer Vortragstournee, die am Sonntag, 2. November, in die Schlossgartenhalle nach Jungnau kommt.

Der Weg der Pichlers führte sie von den Anden Kolumbiens mit ihrer spektakulären Gebirgslandschaft und einer Begegnung mit Smaragdsuchern nach Punta Gallinas auf La Guajira, den nördlichsten Punkt des Südamerikanischen Festlandes. In Silvia tauchten sie in die farbenprächtigen Märkte der Guambiano Indianer ein. Dann heißt es für kurze Zeit runter vom Sattel - denn die Weiterreise nach Manaus, dem legendären Herz des Amazonasregenwaldes, ist nur mehr mit dem Schiff möglich. Anschließend haben die Beiden Gegenden durchquert, in die sich nur selten ein Tourist verirrt: Guyana, Surinam und Französisch-Guyana. Schlammige Pisten, die archaische Welt der brütenden Meeresschildkröten in Surinam und der pittoreske Europäische Weltraumbahnhof in Französisch-Guyana bestimmten den Streckenabschnitt.

Nach 376 000 Kilometern auf der Straße, 92 Monaten im Motorradsattel und unglaublichen 35 Jahren auf der Bühne wird diese Vortragstournee die letzte der Pichlers sein.