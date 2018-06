Eine Leserin will die schiefe Hütte kaufen

Offiziell öffnet die Gartenschau am kommenden Samstag. Für 20 SZ-Leser hat Andreas Senghas vom Gartenschau-Team die Tore schon vorab geöffnet und ihnen am Montag in einer eineinhalbstündigen Führung durch Blumen, Kräuter und sprießende Grashalme einen Einblick in das Gartenschau-Geschehen gegeben.

„Besseres Wetter ist bestellt“, verspricht Senghas. „Wir sind guter Dinge, dass wir noch ein paar Sonnentage bekommen diese Woche und die Pflanzen kräftig wachsen.“ Das hoffen die 20 Leser der Schwäbischen Zeitung auch. Denn „die Grashalme sehen schon noch ein bisschen klein aus“, bemerkt ein bärtiger Mann mit Mütze und Regenschirm und blickt sorgenvoll zu den aufziehenden, hellgrauen Wolken. Aber nicht nur die Frage, ob die Sonne die Bäume und Pflanzen noch grün werden lässt, sondern auch ob die Arbeiten überhaupt vollendet werden können, beschäftigt die SZ-Leser. Sabine Parusel aus Sigmaringen sagt angesichts der vielen umherfahrenden Bagger und Gabelstapler am Haupteingang an der Stadthalle: „Da muss aber noch einiges getan werden.“

Aber diese Sorgen verschwinden mit dem Eintreten in das Gelände. „Was hier schon alles wächst, das ist unglaublich. Das hätte ich nicht gedacht“, sagt die Sigmaringerin Elfriede Reber. „In meinem Garten wächst noch nicht so viel.“ Hermann Müller aus Vilsingen fühlt sich in den Themengärten der Landschaftsgärtner am Eingang an den Sommerurlaub erinnert. „Die kleinen Gartenhäusle sehen aus wie auf dem Campingplatz in Kroatien, wo wir jedes Jahr hinfahren“, sagt er. Und zur Erinnerung macht er gleich ein Foto von dem kleinen Haus mit schiefem Dach. Die gleiche Hütte erregt auch die Aufmerksamkeit von Inge Fröhlich aus Straßberg, denn sie wurde unter anderem von ihrem Sohn Alexander gebaut. „Am liebsten hätte ich das Holzhaus nach der Gartenschau in meinem eigenen Garten“, sagt sie. Aber da müsse sie noch einmal genau kalkulieren – schließlich koste die Hütte zwischen 5000 und 6000 Euro. Ihr liegt der Rundgang durchs Gelände besonders am Herzen. „Als Altenpflegerin bin ich sehr froh, dass ich mir vorab ein Bild von den Gärten verschaffen kann, weil ich mit ein paar Senioren einen Ausflug hierher machen möchte“, sagt Fröhlich.

Auf dem Weg vom Kräutergarten in Richtung Hängebrücke bewundert das Ehepaar Müller die perfekt getrimmten Buchsbäume. „Das Schneiden ist eine Sauarbeit“, sagt Hermann Müller. „Da ist Augenmaß gefragt.“ Renate Müller lobt vor allem die „einmalige Kulisse“. „Mit der Gartenschau können wir guten Gewissens auch mal Werbung für unsere Stadt machen“, sagt sie. „Denn durch das Schloss und die Donau kann da keine andere Gartenschau mithalten.“

Eines der beim Bootshaus installierten Bewegungsgeräte wird von Müller dem Tauglichkeitstest unterzogen. Seine Frau Renate will ihn öfter zur Gartenschau schicken, damit sich ihr Mann mehr bewege. Am Ende der Führung fasst Dieter Liekweg die große Zahl der Eindrücke zusammen: „Es war toll zu sehen, was sich hinter den Zäunen verbirgt. Ich glaube, wir alle sehen die Gartenschau, wenn wir sie in Zukunft besuchen, mit anderen Augen.“ Projektleiter Senghas glaubt, dass die „Gartenschau Maßstäbe setzen wird.“ Die Leser stimmen ihm nickend zu. (sas)