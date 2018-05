Eine in jeder Hinsicht phantastische Lesung

Die Ateliers im Alten Schlachthof haben im Rahmen von „Sigmaringen liest“ eine szenische Lesung angeboten. Bruno Kliegl an der Glasharmonika und der Schauspieler Michael Quast als Leser entführten mit der romantischen Novelle „Der goldne Topf“ von E.T.A. Hoffmann die Zuhörer in eine Welt der Phantasie. Das Märchen aus der Romantik ist neues Schwerpunktthema im Abitur. Sowohl die zusätzliche Mittagsvorstellung als auch die Abendveranstaltung waren sehr gut besucht. Lesung wie Glasharmonika ergänzten sich im wahrsten Sinne des Wortes kongenial.

Manch einer der Zuhörer erinnerte sich an das Schlachthoffestival von 2016. Damals stellte Bruno Kliegl aus Augsburg seine Glasharmonika vor: 39 ineinandergesteckte Glasschalen beziehungsweise -glocken – oder wie Kliegl sagt: „vier Oktaven und ein paar extra Töne“ – bringt er mit wasserfeuchten Fingern zum Klingen. Er entführt die Zuhörer in eine Traumwelt und scheint somit geradezu für das romantische Märchen „Der goldne Topf“ von Hoffmann prädestiniert.

Hoffmann schätzte das Instrument

Hoffmann, der neben dem Schreiben als Jurist und Musiker seinen Lebensunterhalt finanzierte, kannte und schätzte das seltene Instrument, das um 1760 von Benjamin Franklin entwickelt wurde. 1814 und in Überarbeitung 1819 erschien sein „Kunstmärchen“, indem er seinen Anti-Helden und Studenten Anselmus als Dichter auf die sagenhafte Insel Atlantis entfliehen lässt und anschließend dem „getreuen Leser“ aus seinem „Dachstübchen, das noch lange kein Rittergut in Atlantis ist“ heraus den Blick in das „Leben der Poesie“ erlaubt. Das Instrument sorgte noch, so Kliegl zu Beginn der Vorstellung, bei „einigen jungen Damen um 1820 für Ohnmachtsanfälle, aber die Zeit der schwachen Nerven ist ziemlich vorüber“. Und er intonierte als Auftakt, zeitlich und inhaltlich stimmig, eine Komposition von Christoph Willibald Gluck.

Michael Quast aus Frankfurt war mit seiner „Fliegenden Volksbühne“ auch noch manch einem mit seinem „Don Giovanni“ im Ohr. Jetzt saß er wie Hoffmann an seinem Tisch und ließ Anselmus in einer unruhigen Zeit in den Korb mit Äpfeln hineinstolpern, die ein „altes hässliches Weib feilbot“. Atemlos wie Anselmus jagt ihn Quast mit seiner Stimme durch Dresden. Unter dem Holunderbusch kommen Stimme und Anselmus zur Ruhe. Die Glasharmonika setzt ein und unterstreicht das Rascheln und die „Kristallglöcklein“ während sich Anselmus Hals über Kopf in Serpentina, die eine der „drei Schlänglein“, schlagartig verliebt. Doch bevor diese Liebe ein glückliches Ende im Reich der Träume findet, heißt es Abschied nehmen von der bürgerlichen Alltagswelt, die ihre Reize, vor allem in Form von Veronika hat. Großartig, wie Quast die Dresdner auf die imaginäre Bühne mit wechselnden Stimmlagen und mehr oder wenig sächsisch redend auftreten lässt. Bei ihm wird die Sprache zum Instrument, jeder Konsonant, jeder Vokal wird zum Ton und setzt die Worte neu zusammen.

Auch wenn mitten in der spannendsten Szene das Mikrofon seinen Geist aufgab, tat dies der Inszenierung keinen Abbruch, zumal Kliegl mit seinem Instrument eingesprungen ist. Jeder Auftritt habe, so Kliegl, seine eigene Dynamik. Er schöpft dabei aus einem festen Repertoire. Etliche Mozartmelodien oder auch Wagners Lohengrin klangen an. Die Barcarole aus Offenbachs Hoffmanns Erzählungen bildeten den passenden Ausklang aus der in jeder Hinsicht phantastischen Lesung.