Eindringliche Klänge auf der Violine

Mit der Ouvertüre zu „Der Schauspieldirektor“, einem Singspiel mit Musik von Wolfgang Amadeus Mozart, eröffnete das Kammerorchester unter Leitung von Mathias Trost das kurzweilige, neunzigminütige Programm.

Die 45 Musikliebhaber, studierte Musiker, versierte Laien und begabte Oberstufenschüler aus dem Raum Sigmaringen, hatten das Programm projektbezogen in nur wenigen Proben erarbeitet. Nach Mozarts Ouvertüre folgte der hörens- und sehenswerte Auftritt der Violinistin Eva Barsch, die den Solopart in Max Bruchs Konzert für Violine und Orchester in g-Moll, op. 26 bestritt. Dem Kölner Komponisten Max Bruch, einem Zeitgenossen Johannes Brahms, gelang mit diesem Werk ein Violinenkonzert von Weltrang. 1866 in Koblenz uraufgeführt besticht es durch seine ausdrucksstarke Melodik, seine Klangschönheit und klare Struktur und begründet damit seine Beliebtheit bei Solisten und Zuhörern. Der Erfolg dieses Stückes wurde für Bruch mit den Jahren zur Belastung, konzentrierte sich doch die Öffentlichkeit nur auf dieses erste Violinenkonzert, während die nachfolgenden Konzerte zum Leidwesen Bruchs in Vergessenheit gerieten.

Die Violine eröffnete, das Orchester setzte ein und sehnsuchtsvolle Klänge nahmen die Zuhörer auf eine Klangreise mit, die Bilder geheimnisvoller Landschaften, den Lauf eines Flusses oder den Zug eines Vogelschwarms suggerierten, während das Violinsolo immer wieder innehielt, verweilte, um daran anschließend, mit dem Orchester wiederum vereint, einem tongewaltigen Höhepunkt zuzustreben.

Den begeisterten Beifall des Publikums honorierte die Solistin Eva Barsch mit einer Zugabe des deutsch-russischen Geigers und Komponisten Aleksey Igudesman. Mit „Funk the string“, einer humorvollen, an Virtuosität und Fingerfertigkeit kaum zu übertreffenden Komposition Igudesmans zog Eva Barsch ihr Publikum erneut in den Bann und entließ es nach langanhaltendem Applaus in die Pause.

Carmen-Suite wird mit Opernouverture eingeleitet

Die schönsten Nummern der Oper Carmen von Georges Bizet, nach dessen frühem Tod von einem Freund in zwei Orchestersuiten zusammengefasst, spielte das Kammerorchester im zweiten Teil des Konzertes. Die Carmen-Suite wurde vom Orchester mit dem Einleitungsthema der Opernouvertüre, dem „Les Toreadors“, eröffnet und ließ die Zuhörer rhythmisch und melodisch am tragischen Schicksal der freiheitsliebenden, emanzipierten Frau teilhaben. Flöten, Holzbläser und Streicher entführten in eine südliche sinnliche Welt und bildeten zu dem Marschrhythmus der „Les dragons d’Alcala“ mit ihren Fagottklängen einen interessanten Kontrast. Mit dem festlich-stolzen Einleitungsthema endete sowohl die Carmen-Suite Nr. 1 als auch das Konzert des Kammerorchesters Sigmaringen.

Unterhalten und das Leben bereichern, diesem ursprünglichen Ziel der klassischen Musik kamen die Orchestermitglieder unter der Leitung von Mathias Trost sowie die Solistin Eva Barsch in vollem Umfang nach, was viele applaudierende Hände und strahlende Mienen bezeugten. „Wir haben uns mit Sicherheit besser unterhalten als unsere Männer, die daheim Formel 1 anschauen“, darüber waren sich die drei Nachbarinnen aus dem Wohngebiet Hohe Tannen einig, wobei eine der Frauen beim Verlassen der Stadthalle noch hinzufügte: „Das nächste Mal nehmen wir sie einfach mit!“