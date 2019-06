Einbruch und Sachbeschädigung: Zeugen gesucht

Die Polizei sucht Zeugen einer Sachbeschädigung, die am Wochenende in der Hohenzollernstraße begangen worden ist. Ein Unbekannter warf laut Polizei einen Stein gegen eine Fensterscheibe der Ludwig-Erhard-Schule. Dadurch splitterte das Sicherheitsglas. Der Schaden beläuft sich auf 5000 Euro. Möglicherweise der gleiche Täter hat auch an einem leerstehenden Gebäude in derselben Straße mehrere Fensterscheiben eingeworfen und im Innern des Hauses eine Deckenleuchte heruntergerissen, wodurch ein Gesamtsachschaden von an die 1500 Euro entstand. Wer zwischen Freitag- und Montagnachmittag Verdächtiges bei der Schule bzw. bei dem leerstehenden Gebäude beobachtet hat, wird gebeten sich unter der Telefon 07571/1040 an das Polizeirevier Sigmaringen wenden.