Einbruch in Wohnmobil, Polizei sucht Zeugen

Wegen eines besonders schweren Falls des Diebstahls ermittelt das Polizeirevier Sigmaringen, nachdem sich ein bislang Unbekannter am späten Dienstagabend gewaltsam Zugang zu einem Wohnmobil in der Binger Straße in Sigmaringen verschafft hat.

Laut Polizei klaute der Täter mehrere Gegenstände und flüchtete zu Fuß, als der Bewegungsmelder des Fahrzeugs anschlug. Nach längerer Verfolgung des Täters konnte der Besitzer des Wohnmobils noch beobachten, wie dieser das Diebesgut durchwühlte und sprach ihn darauf an. Dennoch konnte der Unbekannte flüchten.

Er wird als etwa 1,70 Meter groß, schlank und mit südländischem Erscheinungsbild beschrieben. Er soll ein grünes oder gelbes Oberteil und darüber eine dunkle Weste getragen haben. Außerdem soll er schwarze Haare haben, die seitlich rasiert und oben lockig sind.

Die Polizei bittet Zeugen, die insbesondere zwischen 21.30 und 22.30 Uhr verdächtige Personen in der Binger Straße bemerkt haben, sich unter 07571 / 10 40 zu melden.