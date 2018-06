Ein unbekannter Täter hat am Sonntag zwischen 12 und 20 Uhr versucht, in der Industriestraße in Jungnau gewaltsam in eine Firma einzudringen. Hierbei entstand ein Sachschaden von rund 1500 Euro, teilt die Polizei mit. Der Einbruch misslang. Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, das Polizeirevier Sigmaringen, Telefon 07571/1040, zu informieren.