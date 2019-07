Einbrecher wird vermutlich gestört

Vermutlich gestört wurde ein unbekannter Täter, als er am Freitag zwischen 22.30 Uhr und 23 Uhr versucht hat, in der Schulstraße in eine Wohnung einzudringen. Das teilt die Polizei mit. Zunächst beschädigte der Täter mit einer unbekannten klebrigen Substanz das Türschloss der Wohnungstüre, danach begab er sich an ein Fenster im Erdgeschoss und öffnete dieses gewaltsam. Beim Verschieben der auf dem Fenstersims befindlichen Blumenkästen wurde die Wohnungsinhaberin wach und vertrieb vermutlich beim Hinausschauen aus einem Fenster den Täter. Personen, die im fraglichen Zeitraum Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, das Polizeirevier Sigmaringen, Telefon 07571/1040, zu informieren.