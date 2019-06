Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro ist bei einem Einbruchsversuch in der Wohnanlage „In der Au“ entstanden. Im Zeitraum zwischen Samstag, 16 Uhr, bis Sonntagvormittag hatten Unbekannte laut Polizeibericht offensichtlich gewaltsam versucht, das elektrisch angetriebene Garagentor zu öffnen, wodurch der Torantrieb beschädigt wurde. Verluste wurden in der Garage nicht festgestellt. Die Polizei erbittet um Hinweise unter der Telefonnummer 07571/1040.