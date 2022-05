Einbrecher weckt schlafende Bewohnerin auf

Einen gehörigen Schrecken hat ein Einbrecher in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag den Bewohnern eines Einfamilienhauses im Erlenweg eingejagt. Wie die Polizei mitteilt, hebelte der Täter gewaltsam eine Terassentüre des Hauses auf und durchsuchte das Untergeschoss des Gebäudes nach Diebesgut. Als sich der Täter in das Obergeschoss begab, wurde eine dort schlafende Bewohnerin von seiner Taschenlampe aus dem Schlaf gerissen und fing sogleich an, laut zu schreien. Der Täter, der männlich und von kleinerer Statur gewesen sein soll und wohl einen Kapuzenpulli trug, ergriff daraufhin die Flucht. Eine unmittelbar eingeleitete Fahndung der Polizei blieb ohne Erfolg. Das Polizeirevier Sigmaringen ermittelt wegen des Wohnungseinbruchs und nimmt Hinweise von Zeugen und Anwohnern, die auffällige Beobachtungen gemacht haben, unter Telefon 07571/1040 entgegen.