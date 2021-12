In ein Wohnhaus in der Straße „Am Riedbaum“ in Sigmaringen ist laut einer Mitteilung der Polizei in in der Zeit zwischen dem 20. und 28. Dezember gewaltsam eingebrochen worden. Der Täter stemmte die Haustür des Reihenendhauses brachial auf und verwüstete auf seiner Suche nach Beute die Räume im Inneren des Hauses. Was letztlich gestohlen wurde, wird derzeit geklärt. Das Polizeirevier Sigmaringen ermittelt wegen des Einbruchs.

Personen, die Hinweise zu Tat und Täter geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07571/1040 zu melden.