Einbrecher stiehlt fünfstelligen Betrag

Ein Unbekannter ist am Freitag zwischen 5.45 und 12.30 Uhr in eine Wohnung in der Antonstraße eingebrochen. Das teilt die Polizei am Montag mit. Dort hat der Täter einen niedrigen fünfstelligen Bargeldbetrag eingesteckt und gestohlen. Deshalb ermittelt die Polizei wegen eines besonders schweren Fall des Diebstahls. Der Täter schlug eine Fensterscheibe ein und gelang so ins Gebäudeinnere, wo er Schränke und Schubladen durchwühlte.