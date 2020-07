Einbrecher steigt in Schule ein

Ein Unbekannter hat bei einem Einbruch in die Theodor-Heuss-Realschule in der Nacht zum Montag beträchtlichen Sachschaden angerichtet. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilt, verschaffte sich der Täter auf bislang noch ungeklärte Art und Weise Zutritt zur Schule und gelangte dort in mehrere Räume von Hausmeister und Reinigungskräften. Da er bis dahin keine Beute fand, versuchte er sein Glück in den Büros des Rektorats, wo er allerdings am Türschloss scheiterte. Der Einbrecher zog zwar ohne Diebesgut ab, hinterließ durch seine brachialen Gewalt jedoch einen Schaden in Höhe von mehreren hundert Euro, teilt die Polizei weiter mit.