Einbrecher scheitert in Apothekergasse

Wie erst nachträglich angezeigt wurde, hat in der Nacht von Montag, 18. Mai, auf Dienstag, 19. Mai, ein unbekannter Täter versucht, das Fenster eines Ladengeschäfts in der Apothekergasse aufzuhebeln. Der Täter machte sich nach Polizeiangaben an einem Fenster auf der Gebäuderückseite zu schaffen. Er gelangte aber nicht in das Geschäft. Es entstand geringer Sachschaden. Das Polizeirevier Sigmaringen ermittelt und nimmt Zeugenhinweise unter Telefon 07571/1040 entgegen.