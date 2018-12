Gewaltsam Zutritt hat sich ein unbekannter Täter in der Nacht auf Dienstag in einen Verkaufsladen in der Landesbahnstraße verschafft und Waren im Wert von rund 200 Euro sowie die Registrierkasse mit dem darin befindlichen Bargeld entwendet. Dies teilt die Polizei mit. Zeugen, die in der Nacht Verdächtiges wahrgenommen haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Sigmaringen, Telefon 07571/1040, zu melden.