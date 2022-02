Einbrecher haben Schuppen und Vereinsheim im Visier

Nachdem es in der Nacht von Samstag auf Sonntag zu mehreren Einbrüchen in Sigmaringen und Mengen gekommen ist, ermitteln das Polizeirevier Sigmaringen und der Polizeiposten Pfullendorf und prüfen mögliche Tatzusammenhänge.

In Sigmaringen, in der Straße „Unterer Einschlag“, hebelten bislang unbekannte Täter laut Polizeibericht das Tor einer Gartenhütte auf und räumten mehrere Gerätschaften aus der Hütte. Nach bisherigem Kenntnisstand wurden hier jedoch keine Gegenstände entwendet. In Mengen wurde in einen Holzschuppen im Bereich „Sandäcker Ennetach“ und in ein Vereinsheim im Bereich „Im Olber“ an der Grenze zu Scheer eingebrochen. Hier verschafften sich die Täter ebenfalls jeweils mit einem Hebel- oder Brechwerkzeug Zugang zu den Innenräumen.

Aus dem Holzschuppen wurde Werkzeug im Gesamtwert eines vierstelligen Euro-Betrags entwendet. Aus dem Vereinsheim erbeuteten die Täter neben Werkzeug ein Notstromaggregat. Hinweise nehmen das Polizei Sigmaringen, Telefon 07571/1040, und die Polizei Pfullendorf, Telefon 07552/201 60, entgegen.