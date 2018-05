Einbrecher erbeutet Schmuck

Schmuck im Gesamtwert von mehreren Hundert Euro hat ein Unbekannter am Sonntag zwischen 16.20 und 19 Uhr bei einem Einbruch in ein Einfamilienhaus an der Buchhaldenstraße entwendet. Der Einbrecher war auf den Balkon im Obergeschoss des Gebäudes geklettert, hatte dort anschließend ein Fenster gewaltsam geöffnet und war in die Räumlichkeiten eingestiegen, berichtet die Polizei. Um Täterhinweise bittet das Polizeirevier Sigmaringen unter der Telefonnummer 07571/1040.